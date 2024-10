Ufficiale Empoli-Inter, le formazioni: Zielinski torna in panchina

vedi letture

L'Empoli insegue la prima vittoria casalinga in questo campionato: nonostante un ottimo avvio di stagione, complici i tanti incroci casalinghi con le big, i toscani hanno costruito soprattutto in trasferta la propria classifica. Ospite, ancora una big. Anzi: i campioni d'Italia dell'Inter, reduce dal roboante 4-4 contro la Juventus che non ha sopito i dubbi sulla tenuta difensiva della squadra nerazzurra. Fischio d'inizio alle 18,30 allo stadio Castellani: arbitro il signor Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido. Di seguito, le formazioni ufficiali.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo.

Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.