Empoli, verso il Napoli un titolare ancora fuori ed un altro da valutare

Alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l'Empoli sarà chiamato ad ospitare al 'Castellani' il Napoli primo in classifica. Un match prima del quale il tecnico dei toscani Roberto D'Aversa dovrà risolvere alcuni problemi di rosa. Stando, infatti, a quanto riportato da Empoli Channel nei prossimi giorni dovrà essere chiarita e definitivamente valutata la condizione di Mattia Viti, rientrato dal ritiro della nazionale Under 21 per un problema alla schiena.

Contestualmente rimane il punto interrogativo di Yousef Maleh, centrocampista ancora alle prese con un problema all'adduttore che lo costringe ad allenarsi separatamente rispetto al resto del gruppo. In gruppo, ma in modo differenziato, ci sono, invece, Zurkowski e Belardinelli, con il primo che è sempre più vicino al rientro, ma servirà ancora qualche settimana prima di rivederlo sul terreno di gioco assieme al resto della comitiva azzurra in un match ufficiale.