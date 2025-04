Ufficiale Fiorentina-Empoli, le formazioni: rientrano dal 1' Adli e Ismajli

vedi letture

Alle ore 15 al Franchi va in scena il derby toscano e della provincia tra Fiorentina ed Empoli, partita inserita nel calendario della 34ª giornata di Serie A.

Quasi tutte confermate le indicazioni di vigilia sulle scelte di Raffaele Palladino, che nel suo 3-5-2 deve operare un paio di cambi forzati a causa di assenti pesanti come Dodo e Kean, il cui posto in campo viene preso da Folorunsho adattato a tutta fascia e Beltran, che forma la coppia offensiva con Gudmundsson come a Cagliari. La novità è il rientro tra i titolari di Adli, a discapito di Fagioli. Roberto D'Aversa si mette a specchio con l'avversario, per quello che può essere sia 3-5-2 che invece 3-4-2-1, a seconda di come si muoveranno Fazzini e Anjorin. C'è soprattutto da registrare il fondamentale rientro nella retroguardia azzurra di Ismajli. Davanti attacco leggero, con Solbakken e Sebastiano Esposito come riferimenti offensivi. Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Beltran, Gudmundsson.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Parisi, Richardson, Ndour, Fagioli, Colpani, Zaniolo, Caprini.

Allenatore: Raffaele Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Solbakken, Esposito.

A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Henderson, Sambia, Kovalenko, De Sciglio, Colombo, Tosto, Marianucci, Bacci, Asmussen, Campaniello, Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa.