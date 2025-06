Quanto vale il Mondiale per Club! La cifra che incasserà la Juve se arriva ai quarti

Contro l’Al Ain, la Juventus ha vinto con il talento che (almeno formalmente) non le appartiene. A trascinare la squadra di Tudor nel debutto al Mondiale per Club sono stati infatti Kolo Muani e Francisco Conceiçao, protagonisti con due gol a testa. Un paradosso solo apparente: entrambi sono stati confermati negli States grazie a un’estensione dei rispettivi prestiti con PSG e Porto, segno di una progettualità chiara.

Su Kolo Muani, in particolare, la Juve è al lavoro da settimane: il club punta a riscattarlo, preferibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il PSG spinge per l’obbligo, per liberarsi di un giocatore che Luis Enrique non considera funzionale. Possibile un compromesso con obbligo condizionato. L’operazione costerà circa 50 milioni, ma la Juve punta a coprirne metà col bottino del Mondiale per Club: se si raggiungeranno i quarti, incasserà 48 milioni, quanto basta per finanziare l'affare.

Diversa la situazione di Conceiçao. Il suo prestito è stato prolungato più per esplorazione che per convinzione, anche a causa di iniziali difficoltà con Tudor. Ma la prestazione contro l’Al Ain ha riaperto i giochi. Il Porto ha già incassato 10 milioni tra prestito e rinnovo, ma per il riscatto ne chiede 30. La Juve si ferma a 20. La distanza resta, ma non è insormontabile: con il mercato estivo e qualche uscita, la forbice potrebbe colmarsi. Lo riporta Tuttosport