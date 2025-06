Inter, Marotta: "Bonny ci interessa, ma forse non ci sarà in USA. Su Calhanoglu..."

Nel suo intervento ai microfoni di SportMediaset, il presidente e ad dell'Inter Giuseppe Marotta commenta così i tanti cambi di formazione per la sfida di stasera contro gli Urawa Red Diamonds: "Partecipiamo a una manifestazione a cui vogliamo prendere parte da protagonisti, ed è giusto che l'allenatore faccia le sue sperimentazioni sia nella preparazione alla gara che in partita. L'obiettivo è fare bella figura e ottenere tre punti".

Il nome che si fa è quello di Bonny. Come sta andando la trattativa? Si chiuderà già negli States?

"Forse non qui, non negli Stati Uniti… Bonny è un giocatore che ci piace particolarmente, ci interessa ed è nel nostro taccuino. Non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito, lo faremo con calma e ci sarà da vedere anche quale sarà la volontà del Parma. Non nascondo che è un giocatore che ci interessa molto".

Registriamo anche dei rumours su Calhanoglu: vuole davvero lasciare l'Inter?

"Si sta comportando da professionista qual è, è esemplare e professionale negli allenamenti. Npon abbiamo nessunissimo riscontro negativo da attribuirgli, è qui con noi. Una cosa sono i rumours che vengono segnalati, un'altra il suo atteggiamento. Nessuno ci ha chiesto la cessione, è a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter".