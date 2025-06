Inter, con Bonny il budget di Oaktree è già quasi finito. E intanto scoppia il caso Esposito

vedi letture

Ange-Yoan Bonny è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante del Parma è ormai a un passo dal club nerazzurro, con l'accordo tra le parti che viaggia verso la fumata bianca. Un'operazione che, però, segna anche la fine del budget messo a disposizione da Oaktree per il mercato estivo: secondo Il Giornale, i 50 milioni previsti dal fondo americano sono quasi esauriti. Le prossime mosse sul mercato dipenderanno quindi da eventuali cessioni, scambi o prestiti.

Oaktree, inoltre, sarebbe intenzionato a prelevare parte della liquidità del club - attualmente 115 milioni . per estinguere il prestito da 410 milioni in scadenza nel 2027, rifinanziandolo con un nuovo partner a condizioni più favorevoli. Un’operazione che ridurrebbe drasticamente gli interessi passivi, passando da 30 a meno di 15 milioni l’anno.

L’acquisto di Bonny, autore di 6 reti con il Parma, solleva però dubbi sul piano tecnico e strategico. In particolare desta perplessità la scelta di puntare su uno straniero da 20 milioni ignorando talenti già in rosa come Pio Esposito, capocannoniere della Serie B con 19 gol, o il fratello Sebastiano, reduce da 8 reti con l’Empoli. Per entrambi è possibile un altro prestito.