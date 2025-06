Frecciatina a Inzaghi? Pavard: "Lo scorso anno decisivi i buchi nei secondi tempi"

Dal ritiro dell’Inter negli Stati Uniti, Benjamin Pavard ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, facendo il punto sulla condizione fisica della squadra e sul momento che stanno vivendo i nerazzurri in vista della nuova stagione. Il difensore francese non ha nascosto le difficoltà incontrate nell’ultima parte dello scorso campionato, sottolineando come i problemi fisici abbiano inciso pesantemente sui risultati.

“Ci sono stati cali nei secondi tempi nella seconda parte della stagione, e questo ci è costato punti preziosi. Anche per questo abbiamo perso il campionato”, ha dichiarato Pavard. L’ex Bayern ha poi evidenziato l’importanza del nuovo corso tecnico: “Ora abbiamo un nuovo allenatore e uno staff differente. Serve recuperare in fretta, sia fisicamente che mentalmente”. Nonostante una stagione intensa alle spalle e una preparazione iniziata con pochi giorni di riposo, il difensore ha ribadito la volontà del gruppo di affrontare al meglio le prossime sfide: “Non abbiamo avuto molto tempo per riposare, ma daremo tutto per vincere”.