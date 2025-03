Ufficiale Fiorentina, i convocati di Palladino per Napoli: torna Adli, i due infortunati non ce la fanno

La Fiorentina ha reso nota la lista dei giocatori viola convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di Napoli. C’è Adli recuperato dopo la distorsione alla caviglia e, rispetto alla gara di Atene, ci saranno Marì e Ndour (che in lista Uefa erano assenti) mentre mancheranno Zaniolo e Mandragora squalificati in campionato e gli infortunati Folorunsho e Colpani. C'è anche Pongracic che ad Atene non ha giocato per un problema fisico.

I convocati della Fiorentina:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Marì, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean.