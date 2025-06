Fiorentina, per Dzeko è fatta ma manca ancora la firma: il motivo

vedi letture

Edin Dzeko è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Dopo l’atterraggio a Roma mercoledì, il centravanti bosniaco ha svolto nella mattinata di giovedì le visite mediche a Villa Stuart e nel pomeriggio ha raggiunto il Viola Park per il primo contatto col mondo viola.

L’accordo è stato costruito nei giorni scorsi grazie all’intermediazione dell’agente Alessandro Lucci e al lavoro del ds Pradè. Fondamentale anche il via libera di Stefano Pioli, destinato alla panchina viola, che ha avuto contatti frequenti con l’attaccante e ha convinto il bosniaco a tornare in Italia.

Cosa manca per l'annuncio ufficiale? Detto delle visite mediche superate e svolte regolarmente, e del primo incontro con i dirigenti viola, ora l'attaccante bosniaco è atteso alla firma ufficiale con la Fiorentina (contratto annuale da 1,8 milioni di euro, con opzione per un'ulteriore stagione, ndr). Ieri sera Dzeko è tornato dalla famiglia, mentre restano da limare solo gli ultimi dettagli burocratici e i bonus legati agli obiettivi individuali. Una volta risolti tutti questi aspetti, verranno apposte le firme sui contratti - presumibilmente poco prima del raduno della Fiorentina - per consentire allo stesso Dzeko di iniziare a lavorare con il gruppo viola alla ripresa della stagione.