Milan, flop Gimenez: 35 mln spesi a gennaio, ma ora i rossoneri cercano un'altra punta

Santiago Gimenez non è bocciato, ma nemmeno promosso. Se fosse uno studente, il suo rendimento nei primi sei mesi al Milan gli sarebbe valso una sospensione del giudizio. Il verdetto è rinviato: da agosto a dicembre, periodo in cui Massimiliano Allegri valuterà attentamente il centravanti messicano.

Arrivato lo scorso febbraio dal Feyenoord per circa 35 milioni di euro, Gimenez aveva iniziato con ottimi segnali: assist contro la Roma all’esordio, poi reti a raffica contro Empoli, Verona e persino contro i suoi ex compagni olandesi. Ma dopo il buon inizio, è arrivato il blackout: lui e la squadra sono calati, il feeling col gol si è smarrito e l’adattamento alla Serie A si è rivelato più difficile del previsto. In sei mesi ha comunque messo insieme sei gol e due assist, numeri accettabili ma non in linea con le aspettative.

Il Milan, però, non ha intenzione di arrendersi. Gimenez sarà confermato, salvo colpi di scena estivi, e messo in competizione con un altro centravanti di livello. Allegri crede nelle sue qualità di finalizzatore e potrebbe anche valutare l’opzione della doppia punta. Lo scrive il Corriere dello Sport.