Fiorentina, idea Berardi per fine mercato: la risposta del Sassuolo

vedi letture

La Fiorentina pensa a Domenico Berardi per l'attacco. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola sarebbe interessato a prelevare il giocatore già in questa sessione di mercato, mettendo sul piatto un'offerta per il cartellino del giocatore, commisurata anche alla situazione dello stesso, vittima lo scorso 3 marzo della rottura del tendine d'Achille. Da casa neroverde, al momento, non è arrivata una netta chiusura all'addio del numero dieci, ma l'idea di perdere il giocatore di maggior talento della rosa deve essere valutata con grande attenzione.