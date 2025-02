Ufficiale Fiorentina, Kean in ospedale: trauma cranico, il report medico

Arriva il report medico ufficiale della Fiorentina in merito alle condizioni di Moise Kean, uscito per infortunio a metà del secondo tempo durante la partita (poi persa per 1-0 in maniera rocambolesca nel finale) che vedeva la sua squadra impegnata sul campo dell'Hellas Verona: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti".

