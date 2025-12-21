Ufficiale Fiorentina-Udinese, le formazioni: i viola cambiano il capitano

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Udinese, in programma al Franchi alle 18:00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Nei viola c’è già una novità: il cambio di capitano. Come ha fatto sapere la Fiorentina attraverso i propri account social, infatti, il capitano dell’incontro sarà il portiere spagnolo David De Gea. Un cambio di gerarchie importante all’interno di una partita che si preannuncia già tesissima e ad altissimo carico emotivo.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame

Allenatore: Paolo Vanoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.

Allenatore: Kosta Runjaic