Fiorentina-Udinese, le formazioni: i viola cambiano il capitano
Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Udinese, in programma al Franchi alle 18:00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Nei viola c’è già una novità: il cambio di capitano. Come ha fatto sapere la Fiorentina attraverso i propri account social, infatti, il capitano dell’incontro sarà il portiere spagnolo David De Gea. Un cambio di gerarchie importante all’interno di una partita che si preannuncia già tesissima e ad altissimo carico emotivo.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame
Allenatore: Paolo Vanoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro