Fiorentina, Vanoli dirige l'allenamento odierno. Ma l'esonero non è da escludere

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park in merito alla delicatissima situazione della Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta stagionale patita ieri contro il Verona. Questa mattina, con la squadra in ritiro, la dirigenza si è riunita per valutare a fondo la situazione e nello specifico anche il lavoro di Paolo Vanoli, allenatore che dal suo arrivo non ha portato alcuna scossa in termini di risultati, con due pareggi e tre sconfitte in campionato. Al netto di possibili decisioni drastiche, leggi esonero, al momento lo stesso Vanoli sta regolarmente dirigendo la seduta di scarico che la squadra sta svolgendo all'interno del centro sportivo.

La dirigenza, nel frattempo, continua ad essere chiusa nella stanza dei bottoni per prendere una direzione per l'immediato futuro. Sono tanti i profili valutati come eventuale dopo Vanoli: dal ritorno di Stefano Pioli alla promozione di Daniele Galloppa, passando per Davide Ballardini, Beppe Iachini, Gabriele Cioffi e Leonardo Semplici. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.