Milan, sprint per Mateta: accordo col Palace per la punta

Milan, sprint per Mateta: accordo col Palace per la punta
Oggi alle 10:30Serie A
di Fabio Tarantino

Accordo nella notte tra Milan e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Come rivelato da Sacha Tavolieri nella giornata di giovedì 29 gennaio, i rossoneri hanno trovato un’intesa verbale di massima con il club inglese.

Da capire ora se si potrà chiudere subito l’operazione o se aspettare la sessione estiva. Legato a questo ci sono l’uscita di Nkunku ma anche la ricerca di un sostituto da parte del Crystal Palace. Una mossa nata per anticipare la concorrenza del Nottingham Forest e per bloccare già l’attaccante francese per il futuro, che porta il marchio dell’ad del Milan Giorgio Furlani. Lo riporta Sky Sport.