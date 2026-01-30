Milan, sprint per Mateta: accordo col Palace per la punta
TuttoNapoli.net
Accordo nella notte tra Milan e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Come rivelato da Sacha Tavolieri nella giornata di giovedì 29 gennaio, i rossoneri hanno trovato un’intesa verbale di massima con il club inglese.
Da capire ora se si potrà chiudere subito l’operazione o se aspettare la sessione estiva. Legato a questo ci sono l’uscita di Nkunku ma anche la ricerca di un sostituto da parte del Crystal Palace. Una mossa nata per anticipare la concorrenza del Nottingham Forest e per bloccare già l’attaccante francese per il futuro, che porta il marchio dell’ad del Milan Giorgio Furlani. Lo riporta Sky Sport.
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com