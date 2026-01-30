Alisson-Napoli, tifosi perplessi: "Costa più di Lang e 0 gare da titolare in campionato"

Alisson Santos è ad un passo dal Napoli. Dopo Giovane, la scelta è ricaduta su di lui, sull'esterno brasiliano, anni 23, di proprietà dello Sporting Lisbona. Molti i commenti dei tifosi sui nostri canali social con perplessità per questa scelta. Alisson, infatti, costerà al Napoli 3 milioni di prestito oneroso mentre Lang è andato via per 2 milioni di indennizzo dal Galatasaray. In pratica, il brasiliano costerà anche di più di un giocatore, Lang, che si era presentato a Napoli in estate con ben altro curriculum rispetto a lui, con due campionati vinti al Psv da protagonista e con la dieci sulle spalle e con una ventina di gol in due stagioni.

Alisson invece in questa stagione non è partito neppure una volta titolare in campionato (0 gol) mentre è partito solo una volta titolare in Champions, competizione dove ha segnato tre gol, l'ultimo mercoledì contro l'Athletic Bilbao. Insomma, i tifosi del Napoli sono curiosi di capire che tipo di apporto potrà dare Alisson alla squadra di Conte e, soprattutto, si domandano quanto spazio gli concederà Conte e in quanto tempo, essendo un giocatore reduce da altri campionati. Curiosità: la sua clausola è di 80 milioni ma il diritto di riscatto è stato fissato a 15 milioni a giugno.