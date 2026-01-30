Ultim'ora

Avanti tutta per Alisson! Sky: "Prestito a 3mln con diritto di riscatto!"

di Fabio Tarantino

Il Napoli dopo l'arrivo di Giovane, per il ruolo di esterno offensivo, continua a procedere per Alisson Santos. Si lavora a un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 15. Lo riporta Sky Sport. 

"Il Napoli continua a lavorare per Alisson Santos, attaccante classe 2002 dello Sporting Lisbona. Gli azzurri non abbandonano infatti la pista che porta al brasiliano, che può diventare il rinforzo per Antonio Conte in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club azzurro continua a procedere e sta impostando la trattativa sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. In stallo, invece, la situazione relativa a Kamaldeen Sulemana".