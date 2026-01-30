Ultim'ora

Alisson-Napoli, Venerato annuncia: "E' fatta! Già fissate visite mediche"

di Fabio Tarantino

Alisson Santos è del Napoli. Affare ormai concluso secondo quanto riferito da Ciro Venerato di Rai Sport. Le visite mediche il club azzurro vuole pianificarle entro domenica.

Alisson, anni 23, è di proprietà dello Sporting Lisbona. E' un'ala sinistra che gioca col destro. Autore di tre gol in Champions, ha segnato l'ultima rete mercoledì con l'Athletic. Al Napoli arriva al posto di Lang. 