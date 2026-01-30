Milan, Mateta si avvicina: non è stato convocato dal Crystal Palace

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Jean-Philippe Mateta, obiettivo del Milan nella sessione invernale di calciomercato, non è stato convocato per la partita di domenica contro il Nottingham Forest, ha annunciato il suo allenatore Oliver Glasner. "Posso confermare che JP non sarà convocato per questa partita", ha dichiarato l'austriaco in conferenza stampa, prima di ammettere che il nazionale francese "non era nelle migliori condizioni per giocare al momento". "Abbiamo bisogno che ogni giocatore sia al meglio, e JP non lo è in questo momento, con tutto il rumore che lo circonda", ha aggiunto.

In una situazione del genere, "non ha senso farlo giocare". Nottingham Forest e Milan hanno fatto offerte al Crystal Palace per ingaggiare il centravanti prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato, lunedì prossimo. "Per essere chiari, è possibile che 'JP' rimanga e sia ancora un giocatore del Palace il 2 febbraio, ma è anche possibile che abbia lasciato il club e sia arrivato un nuovo attaccante", ha aggiunto Glasner. (ANSA).