Lazio-Genoa, le formazioni: Sarri con un big out e schiera subito Maldini

Lazio-Genoa, le formazioni: Sarri con un big out e schiera subito MaldiniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:56Serie A
di Fabio Tarantino

Sono ufficiali le scelte di mister Maurizio Sarri e mister Daniele De Rossi per la sfida in programma questa sera tra Lazio e Genoa, in programma alle ore 20.45 all'Olimpico per l'anticipo del 23° turno di Serie A. Tra i biancocelesti parte subito titolare il nuovo acquisto Daniel Maldini, che sostituisce l'infortunato dell'ultim'ora Mattia Zaccagni. Di seguito le formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.