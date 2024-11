Fonseca: "Il Milan ha bisogno di tante vittorie consecutive, o le facciamo o restiamo dietro"

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "E' stato un piacere sostenere un milanista come Sinner, il suo è uno sport individuale ma la sua capacità di concentrazione è impressionante. Non sbaglia quasi mai, è molto focalizzato e mi piacerebbe vedere lo stesso nel Milan": così il tecnico del Milan Paulo Fonseca spiega quali sono le caratteristiche del numero uno al mondo che vorrebbe anche per la sua squadra, durante la conferenza della vigilia della sfida contro la Juventus. "Abbiamo bisogno di vincere diverse partite consecutive. E' fondamentale per noi. Abbiamo questa capacità.

Per recuperare punti dobbiamo farlo. Leao e Morata sono in un buon momento. Abbiamo bisogno del miglior Leao e del miglior Morata per questa partita e Rafael credo voglia essere più decisivo", racconta Fonseca. (ANSA).