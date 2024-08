Gaetano al Cagliari, manca solo la firma: la cifra definitiva

vedi letture

"Cagliari, per Gaetano manca solo la firma". E' questo il titolo nella prima pagina sportiva de La Nuova Sardegna. Secondo Stefano Ambu, è stato trovato l'accordo di massima con il Napoli. Le parti sono vicinissime, anche se l'affare non è ancora concluso, seppure l'accordo nero su bianco venga dato ormai come scontato da più parti.

Stando a quanto riferito dal quotidiano sassarese la firma di Gaetano sul nuovo contratto con il Cagliari potrebbe arrivare nella giornata di oggi. Le parti ieri stavano limando gli ultimi dettagli e la formula definitiva dovrebbe prevedere un trasferimento a titolo definitivo, oppure un prestito con obbligo di riscatto. Cifra del cartellino già stabilita: circa sei milioni.