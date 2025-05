Gaetano, futuro in bilico: può lasciare il Cagliari a fine stagione

Gianluca Gaetano nello scorso febbraio è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. Perché era arrivato in Sardegna con obbligo di riscatto condizionato a determinati avvenimenti che poi, nel secondo mese dell'anno, sono diventati realtà. Era più una formalità, perché alla prima presenza sarebbe stato confermato.

A dirlo ci aveva pensato il direttore sportivo isolano, Nereo Bonato, nella prima conferenza stampa dopo la fine del calciomercato: “Gaetano ha già maturato le condizioni per il riscatto. Questa seconda parte di stagione ci dirà come far evolvere la situazione. La volontà è di costruire una base da modellare, non rivoluzionare”.

E quale sarà il futuro? La stagione di Gaetano ha avuto alti e bassi, scrive TMW, soprattutto perché il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, lo ha utilizzato spesso come arma dalla panchina. 28 presenze, sì, con due gol e quattro assist, ma meno di 1000 minuti in campo, solamente otto volte da titolare. Nella scorsa estate era stato accostato con forza al Parma, ma poi il Cagliari era riuscito ad avere la meglio anche grazie all'obbligo di riscatto facilmente raggiungibile. Se dovesse rimanere Nicola, ecco che Gaetano potrà cambiare squadra, alla ricerca di un minutaggio maggiore rispetto a quello del campionato attualmente in corso.