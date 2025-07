Piaceva al Napoli, ora può andare al Milan: Pubill, prima parte di visite (ma non è fatta)

Marc Pubill è il prescelto per rinforzare la fascia destra del Milan. Come raccolto da TMW il terzino destro classe 2003 di proprietà dell'Almeria e vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi con la Spagna nel 2024, sta sostenendo le visite mediche con il club rossonero in una clinica medica a Barcellona.

Si tratta di una prima parte di visite mediche con parte dello staff medico del Milan per verificare se é a posto fisicamente dopo il problema accusato negli anni passati: due anni fa, il terzino spagnolo era stato praticamente preso dall’Atalanta per circa 20 milioni, ma all’atto delle visite mediche – secondo le ricostruzioni dell’estate 2024 – emerse un problema ad un ginocchio che richiese un ulteriore approfondimento specialistico al termine del quale l’Atalanta rinunciò alla finalizzazione della trattativa. Il ragazzo, in un’intervista a Relevo, aveva raccontato la sua verità: "Sono cose che succedono nel calcio. L’Atalanta si è comportata bene con me. Quando ero ai Giochi ci siamo sentiti più volte con il direttore sportivo. Puntavano su di me, sono andato lì a firmare e ho superato le visite mediche, per quanto si fosse detto che non le avevo superate. Infatti, il medico lì mi ha chiesto chi mi avesse operato al ginocchio, perché ha visto che stava molto bene. Poi, per questioni o decisioni loro, si sono tirati indietro. Non so perché, ma non è una cosa che mi dà molto fastidio. Non ho rancori o problemi. Sono tornato ad Almería e sono felice di essere qui”

Per questo motivo il Milan vuole essere certo delle condizioni del giocatore, che nella scorsa stagione ha collezionato 40 presenze fra campionato e coppa con la maglia dell'Almeria.