Gazzetta - Juve, scudetto lontano: il progetto di Thiago Motta si è arenato

Tante critiche alla Juventus per il pareggio contro il Parma e i sette punti di ritardo dal Napoli. L'argomento è affrontato con queste parole da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il nuovo progetto di Thiago Motta si è arenato, la squadra ci pare ingessata, giusto Conceiçao sulla destra gioca con la leggerezza che gli deriva dalla sua tecnica. Gli altri provano a praticare un calcio che ancora non capiscono o che non hanno ancora “meccanizzato”. Nulla è perduto, però lo scudetto si allontana. Napoli e Inter sono definite, la Juve resta in cerca di un’identità ambiziosa e faticosa".