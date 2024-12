Genoa, Ekuban verso il rientro col Napoli: il report del club rossoblù

Preparazione divisa tra palestra e campo per il Genoa al Centro Sportivo Signorini. La squadra di Patrick Vieira prepara l'ultima gara casalinga del 2024, sabato alle 18 contro il Napoli. Di seguito il report del club rossoblù.

Tra i macchinari per tirare a lucido i muscoli. E le pettorine per la disputa delle partitelle. Nel giorno due la preparazione, al centro sportivo ‘Signorini’, ha sprintato su un doppio binario, a margine dei rituali per i controlli sanitari, del regime alimentare controllato e dei colloqui negli uffici dello staff tecnico. Il Grifone inquadra la partita con il Napoli con un Ekuban in più. L’attaccante italo-ghanese, rientrato in gruppo sul finire della settimana passata, sta lavorando duro per rientrare tra i convocati.