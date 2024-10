Ufficiale Genoa-Fiorentina, le formazioni: Gilardino torna al 3-5-2, Palladino con Kouamé

vedi letture

Evitare lo scherzetto e godersi il "dolcetto", ovvero i tre punti. Nella sera di Halloween la Fiorentina vuole calare il poker. La squadra di Raffaele Palladino è pronta a scendere in campo al "Ferraris" per andare alla ricerca del quarto successo consecutivo in campionato. Non sarà una sfida facile per i viola visto che di fronte troveranno un Genoa intenzionato a dare battaglia al di là delle (tante) assenze per raggiungere il primo successo interno della stagione.

Le scelte di Gilardino

Alberto Gilardino torna alla difesa a tre, che poi si può modellare a seconda delle varie situazioni nel 4-4-2 delle ultime due uscite ufficiali. In difesa davanti a Leali giocano Vogliacco, Vasquez e Matturro mentre sulle fasce ci sono Sabelli da una parte e Martin dall'altra. A centrocampo si rivede il capitano Badelj al fianco di Frendrup e Thorsby. In attacco debutto dal primo minuto per il giovane Ekhator insieme a Pinamonti.

L'undici di Palladino

Come annunciato ieri, non c'è al centro dell'attacco Moise Kean con mister Raffaele Palladino che è costretto a schierare dal primo minuto l'ex Kouamé come falso nove. Alle sue spalle con Colpani e Beltran c'è Riccardo Sottil mentre a centrocampo con Bove gioca Richardson. In difesa davanti a De Gea, ci sono Martinez Quarta e Ranieri al centro e Dodò e Gosens sulle corsie laterali.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, M. Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltrán, Sottil; Kouamé.