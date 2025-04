Ufficiale Genoa-Lazio, le formazioni: Vieira sorprende tutti

La Lazio cerca il riscatto in campionato contro il Genoa. Al "Ferraris" la squadra di Marco Baroni insegue punti importanti per rimanere agganciati al treno del quarto posto rappresentato ora dal Bologna. Di fronte però ci saranno i rossoblù di Patrick Vieira, avversario tosto per qualsiasi compagine, con la salvezza in tasca e la possibilità di guardare alla parte sinistra della graduatoria. La partita avrebbe dovuto giocarsi nel tardo pomeriggio di Pasquetta ma la scomparsa di Papa Francesco ha fatto slittare il tutto a oggi alle 18.30.

Le formazioni ufficiali:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Vitinha, Thorsby; Pinamonti.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.