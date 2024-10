Genoa, non solo Balotelli: si pensa a un ex Napoli svincolato

Giornata decisiva per l'approdo al Genoa di Mario Balotelli. Ma la società rossoblù - sottolinea il quotidiano 'Il Secolo XIX' - negli ultimi giorni ha sondato anche altri attaccanti.

E' stato fatto un tentativo per Eric Maxim Choupo-Moting, centravanti camerunese svincolato dallo scorso luglio dopo la scadenza del contratto col Bayern Monaco. Nessuna trattativa serrata perché troppo alta la richiesta economica, col calciatore che per sposare la causa rossoblù chiedeva circa due milioni di euro netti. Un altro calciatore sondato è stato Adam Ounas, ex Napoli che a settembre è stato a un passo dall'accordo con l'Olympiacos