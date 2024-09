Ufficiale Genoa-Verona, le formazioni: Gilardino conferma l'attacco, Tengstedt dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Hellas Verona, match delle 18.30 valevole per la terza giornata di Serie A.

Mister Alberto Gilardino conferma l’undici della vigilia con Vogliacco al posto di Bani e De Winter che trasla al centro. Vasquez completa il pacchetto arretrato a protezione della porta di Gollini. Sulle corsie spazio a Sabelli e Martin con Messias, Badelj e Frendrup in mezzo al campo. In attacco giocano Vitinha e Pinamonti. Risponde Paolo Zanetti con Tengstedt al centro dell'attacco supportato da Suslov e Harroui. A centrocampo giocano Belahyane e Duda con Tchatchoua e Lazovic sulle fasce laterali. In difesa davanti a Montipò una linea a tre con Frese, Dawidowicz e Coppola.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, de Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Ekubam, Ekhator, Marcandalli, Kassa, Accornero, Ahanor, Masini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Frese, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Harroui; Tengstedt

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Bradaric, Rocha Livramento, Kastanos, Dani Silva, Okoli, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse, Ghilardi