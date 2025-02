Gioca, spreca e protesta il Como: vince 2-1 la Juve col solito Kolo Muani

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che dopo la vittoria contro l'Empoli della scorsa settimana si è imposta per 2-1 in trasferta contro il Como. Mattatore della sfida, ancora una volta, Randal Kolo Muani, autore di una doppietta. Primo tempo con molte emozioni, con i padroni di casa che sono partiti meglio rispetto ai bianconeri ma che sono passati poi in svantaggio al 35' con la rete dell'attaccante francese. Palla recuperata da Weah su Strefezza, verticalizzazione di Nico Gonzalez per il francese e splendida rete, con il centravanti bianconero che ha puntato Dossena, lo ha saltato e ha scaraventato il pallone alle spalle di Butez con un destro potentissimo che si è insaccato sotto la traversa.

Quando la Juventus stava già pregustando di andare al riposo in vantaggio però è arrivato il pareggio di Diao. Calcio d'angolo dalla destra di Strefezza, batti e ribatti in area di rigore con Cutrone che è stato poi bravissimo prima a rubare palla a Koopmeiners e poi a pennellare un cross sulla testa di Diao che ha battuto Di Gregorio con il pallone che ha toccato la traversa interna prima di depositarsi in rete. 1-1 dunque all'intervallo.

Un rigore chiesto e uno concesso.

Nella ripresa ritmi ancora piuttosto alti ma senza grandissime occasioni, fino al calcio di rigore richiesto dal Como per un fallo di mano di Federico Gatti ma non concesso dal direttore di gara, dopo un silent check con il VAR. Poco dopo, nell'area opposta, punito giustamente il pugno di Butez sulla testa dello stesso Gatti, con Kolo Muani che ha trasformato dagli undici metri regalando una vittoria importantissima alla Juventus.