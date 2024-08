Giuntoli, la Juve rischia di perdere Chiesa a zero e Vlahovic a prezzi di saldo

Non è un bel momento per la Juventus in chiave futura. Federico Chiesa, in scadenza nel 2025, con un post sui social fa capire che vorrà rispettare il contratto e dunque i bianconeri rischiano di perderlo a zero la prossima estate (Marotta il re dei parametri zero lo aspetta all'Inter?).

Non solo. C'è un altro problema per Giuntoli: Vlahovic ha il contratto in scadenza nel 2026 ma non si parla di rinnovo. Il serbo rischia di arrivare ad un anno dalla scadenza la prossima estate e la Juve potrebbe perderlo per pochissimo. Parliamo di uno dei migliori bomber del campionato. In più c'è Yildiz che al momento guadagna 300mila euro, la Juve offre 1 milione, l'agente spara alto. Rinnovo lontano anche per il talento turco.