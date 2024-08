Hermoso ancora senza contratto, Romano: "Al momento l'Inter non è in trattativa"

Mario Hermoso, dopo essere stato accostato a varie club tra cui anche il Napoli, risulta ancora svincolato dopo aver terminato il suo contratto con l'Atletico Madrid. Le ultime sul futuro del difensore spagnolo le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Al momento l'Inter non è in trattativa per ingaggiare Mario Hermoso, che è ancora disponibile come free agent. Ora lavora presso una nuova agenzia, la CAA Base".

️❌ Inter are currently not in talks to sign Mario Hermoso, he’s still available as free agent.



He’s now with new agency, CAA Base. pic.twitter.com/DpeFRep0Mv