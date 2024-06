Gazzetta - Il Milan può copiare il Napoli: inserirà i diritti d’immagine nei contratti

Il Milan starebbe ragionando sull'inserire i diritti d'immagine nei contratti dei calciatori. Lo racconta Gazzetta.it.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan starebbe ragionando sull'inserire i diritti d'immagine nei contratti dei calciatori. Lo racconta Gazzetta.it. La recente capsule collection dedicata a Rafael Leao, che ha partecipato attivamente alla realizzazione, e lanciata nelle ultime settimane è andata particolarmente bene: il portoghese ha ceduto al club la licenza ricevendo in cambio una percentuale sulle vendite. Ed in futuro, si legge sul sito della rosea, questo tipo di accordo potrebbe essere strutturale già all'interno dei contratti, proprio come fa il Napoli di De Laurentiis.

Nel gergo viene indicato come "blanket contract", un accordo in cui il calciatore si "spoglia" di ogni diritto cedendo tutto al suo club: il Milan potrebbe seguire questo tipo di strada e in società si inizia a ragionare seriamente di inserire questo tipo di deal nei contratti dei calciatori più rappresentativi e mediaticamente impattanti.