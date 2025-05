Inter, il rinnovo di Inzaghi non è scontato: l'allenatore chiede garanzie tecniche

vedi letture

Appuntamento a giugno, dopo la fine della Serie A e nella sosta-nazionali che precederà il Mondiale per Club. Sarà quello il momento in cui, secondo Tuttosport, Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter si siederanno al tavolo per discutere del rinnovo e del futuro insieme. Ci sono vari corteggiatori dalla Premier League e c'è il forte interesse dell'Al-Hilal, ma il tecnico vorrebbe restare all'Inter e proseguire lo splendido lavoro svolto finora.

La nuova scadenza sarebbe fino al 2027, con un nuovo aumento a 7mln di parte fissa più bonus, ma la trattativa non sarà semplice. Simone Inzaghi, che ieri ha difeso l'esperienza della sua rosa e ritiene la capacità di giocare a livello internazionale un cardine del suo progetto, chiederà delle garanzie: capisce l'idea di ringiovanire di Oaktree, ma non vuole un mercato di soli Under-25 di prospettiva. Nelle sue idee, l'Inter deve restare ai vertici sia in italia che in Europa: non si può sbagliare o perdere terreno, non ora.