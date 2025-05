Inter, Inzaghi non molla lo Scudetto: col Como con tanti titolari

Simone Inzaghi non si arrende: a Como ci saranno molti titolari in campo. Stando a ciò che riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarà una prevalenza di titolari contro il Como di Fabregas, con due casi a parte: Pavard e Lautaro saranno gestiti, partiranno dalla panchina. L'altro indiziato al turno di riposo è Bastoni, che verrebbe rilevato da Carlos Augusto nel terzetto e riposerebbe in vista della dura sfida con Doué, gioiellino del PSG.

La formazione iniziale vedrebbe dunque Sommer in porta con Bisseck, Acerbi e il brasiliano in difesa, mentre sulle corsie rivedremmo Dumfries e Dimarco. In mezzo Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan, davanti spazio a Taremi con Thuram: l'iraniano sta convincendo Simone Inzaghi, che andrà a preferirlo a quell'Arnautovic che si era costruito tre occasioni (sprecandole tutte) in dieci minuti più recupero contro la Lazio.