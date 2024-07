Sky - Calafiori-Arsenal, si può chiudere in settimana: l'offerta dei Gunners

Riccardo Calafiori e l'Arsenal si avvicinano sempre di più. Nonostante i movimenti di Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayer Leverkusen, i Gunners hanno presentato un progetto e un'offerta più intrigante per il difensore e per il Bologna e sono in pole.

Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura. L'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro. Anche la Juventus aveva mostrato interesse per il centrale, ma la pista estera è quella più probabile nel futuro del nazionale italiano. A riferirlo è Sky Sport.