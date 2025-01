Il Cagliari ribalta il Lecce: a segno due ex azzurri

Il Cagliari ribalta 2-1il Lecce nel match delle 15 della 21esima giornata di Serie A. Sebbene la formazione di Nicola si faccia preferire, ad andare in vantaggio è quella di Marco Giampaolo con la rete di Santiago Pierotti. Cross dalla sinistra di Morente, palla deviata e sui piedi di Pierotti. L'esterno, di prima intenzione, mira il palo più lontano e sblocca il match. Il Lecce è avanti con gran pragmatismo, il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa il Cagliari pareggia. Azione davvero bella dei sardi. I due neo-entrati diventano protagonisti del pareggio rossoblù: Deiola, con il tacco, serve in area Gaetano: il trequartista si allarga e trova una sassata su cui Falcone non può nulla. Ribaltone completato, il Cagliari si porta sul 2-1 contro il Lecce su piazzato. Il calcio d'angolo di Marin trova la schiena di Luperto che, con un colpo a metà tra fortuna e istinto, supera Falcone per il clamoroso sorpasso. E' la rete dell'ex per il centrale rossoblù, cresciuto proprio a Lecce.