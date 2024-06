Il Girona si rassegna all'addio di Dovbyk? Alzato il pressing per una punta della Serie A

vedi letture

Al momento a Formello continuano a far muro, almeno di facciata considerano incedibile l’argentino Taty Castellanos.

Il Messaggero di oggi fa il punto sul futuro dell'attacco della Lazio dopo l'accordo raggiunto nelle ultime ore per Noslin. Occhio al futuro del Taty Castellanos, il Girona insiste e chiede un incontro alla Lazio, che ha già rifiutato 15 milioni più bonus. Al momento a Formello continuano a far muro, almeno di facciata considerano incedibile l’argentino.

Ma quella cifra potrebbe coprire interamente Noslin (come successo con Tchaouna con i soldi di Luis Alberto) e permettere al ds Fabiani di portare momentaneamente a zero (in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni l'anno successivo) anche Dia, ancora congelato a Salerno. Il Girona è forte su Castellanos: che si sia rassegnato a perdere Artem Dovbyk? Quest'ultimo è anche sul taccuino del Napoli.