Ufficiale Il Milan ha esonerato Fonseca, è lui a comunicarlo: "È vero, ho parlato con la dirigenza"

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Era ormai questione di tempo: poco prima del fischio d'inizio con la Roma erano diventate incessanti le voci circa il cambio in panchina. Poi l'1-1 finale a San Siro che però non ha in alcun modo cambiato i piani, così come non lo avrebbe fatto una vittoria: la dirigenza rossonera già in giornata aveva trovato l'accordo con Sergio Conceiçao, che gli succederà.

Tuttavia l'esonero è solo una notizia "ufficiosa". Infatti, Paulo Fonseca nel post-partita è stato mandato a parlare ai microfoni delle emittenti ed in conferenza stampa, dichiarandosi ignaro della situazione. Nessun membro della società ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, tantomeno è stato emanato un comunicato. È stato poi lo stesso tecnico portoghese più tardi, all'uscita dallo stadio, ad annunciare l'esonero: "Ho parlato con la dirigenza ed è vero, mi hanno esonerato. È la vita, ho fatto quello che potevo", riferisce Sky Sport.

