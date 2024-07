Il Milan perde Bennacer? Pioli in pressing per portarlo all'Al Ittihad

Il mediano classe 1997 Ismael Bennacer può presto definire il suo trasferimento all'Al-Ittihad, il club di Saudi Pro League che in queste ore sta perfezionando l'arrivo di Stefano Pioli come nuovo allenatore. Il centrocampista algerino è in trattativa serrata con la società di Gedda, uno dei più importanti club arabi che può già contare su campioni come Karim Benzema, Fabinho e N'Golo Kantè.

Bennacer ha dato la sua disponibilità al trasferimento, ma a patto che vengano soddisfatte le sue richieste economiche. Contatti in corso anche tra le società per trovare la quadra. A riportarlo è la redazione di Tuttomercatoweb.com.