Il Milan ribalta il Como soffrendo: Conceicao perde tre uomini per la Juve

vedi letture

Al Sinigaglia il Milan soffre ma batte il Como in rimonta 2-1, nel recupero della 19ª giornata di Serie A.

Nel mezzo del primo tempo Morata rimedia un cartellino giallo pesante, salterà la sfida dell'ex contro la Juventus. Altra brutta notizia per il Milan appena prima dell'intervallo: Pulisic sente tirare alla gamba sinistra e si appresta ad uscire all'intervallo. Al 60' il Como passa in vantaggio con il primo gol in Serie A di Assane Diao, alla seconda presenza con i lariani: sul servizio di Caqueret sorprende Maignan con un mancino sul primo palo. Al 66' Conceicao deve fare i conti anche con l'infortunio al flessore di Malick Thiaw, sostituito da Gabbia. Il Milan riacciuffa il pari con Theo Hernandez a venti dal novantesimo. L'1-1 rossonero nasce su sviluppi di calcio d'angolo, con il terzino sinistro bravo e fortunato a colpire la palla al volo in maniera sporca, beffando in questo modo Butez. Al 76' il Milan ribalta tutto con la zampata di Rafael Leao, nasce tutto da una geniale traccia verticale di Abraham, sfruttata al massimo dal portoghese che batte l'uscita di Butez con un tocco morbido preciso.