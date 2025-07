Ufficiale Il Milan rivoluzionato domani si raduna: non convocati Theo ed altri due elementi

Domani comincia ufficialmente la stagione del Milan. Dopo i test fisici degli ultimi giorni, il gruppo rossonero si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello ed eseguirà i due primi allenamenti agli ordini di mister Massimiliano Allegri, che ritorna con il Diavolo per la prima volta dopo undici anni. Il programma della giornata prevede due sedute di allenamenti che saranno intervallate dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Ecco i giocatori che si ritroveranno questa sera per l'inizio del ritiro e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 7 luglio 2025. Non ci saranno secondo Milannews.it - perché vicini a una cessione o non considerati nel progetto rossonero - Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Devis Vasquez. Assente, ma perché ancora impegnato con la nazionale messicana, l'attaccante Santiago Gimenez che, al pari di Luka Modric che ancora deve essere ufficializzato come nuovo acquisto, rientrerà verosimilmente per la fine del mese.

I CONVOCATI

Portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Terracciano, Vos

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers