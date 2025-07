Il Milan sta per rinforzarsi ancora a centrocampo: affare da 40mln

Ardon Jashari e il Milan, avanti tutta. I rossoneri sono al lavoro per chiudere per il centrocampista classe 2002 del Club Bruges. Contatti intensi tra le parti, la sensazione è che si possa chiudere entro pochi giorni a trentacinque milioni di euro più cinque di bonus. Affare più vicino alla fumata bianca, con buone possibilità che questa possa essere la settimana giusta per definire la trattativa.

Un'operazione complessiva da quaranta milioni. Il Milan ha individuato in Jashari uno dei primi rinforzi da consegnare a Massimiliano Allegri. E oggi forte della volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera e approdare nel campionato italiano, l'affare è un po' più vicino alla fumata bianca. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.