Il Napoli debutterà in Coppa Italia contro il Modena: i canarini si sono rinforzati con Caldara

Il debutto ufficiale del Napoli di Antonio Conte è stato fissato al 10 agosto contro il Modena, nel match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La Lega Serie A ieri ha reso noto il tabellone della seconda competizione nazionale: gli azzurri sono stati inseriti nella parte bassa di destra, agli ottavi di finale (superando trentaduesimi e sedicesimi) affronterebbe la Lazio e poi l'Inter negli eventuali quarti di finale.

Il Napoli debutterà quindi contro il Modena di Bisoli, compagine di serie B, che intanto prova a sbloccare il mercato. I canarini stanno provando a rinforzarsi ed hanno già definito l'arrivo del difensore ex Atalanta e Milan Mattia Caldara ma ieri hanno annunciato anche l'arrivo di Thomas Alberti, attaccante classe '98 reduce dall'esperienza al Fiorenzuola in C in cui ha totalizzato 10 gol.