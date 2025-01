Il turnover di Gasperini non paga: l’Inter domina l’Atalanta e vola in finale di Supercoppa

vedi letture

È Denzel Dumfries l'eroe dell'Inter a Riyadh: una doppietta dell'esterno, prima in sforbiciata e poi con una sassata da fuori, firma il 2-0 di Simone Inzaghi ai danni dell'Atalanta. I due gol dell'olandese trascinano i nerazzurri milanesi in finale di Supercoppa italiana contro la vincente di Juventus-Milan, in programma domani sera.

Le sorprese di Gian Piero Gasperini non creano particolari problemi ai campioni d'Italia, già vicini in più occasioni al gol nel primo tempo. La ripresa, aperta dal cambio di Thuram dolorante per Taremi, è tutta nel segno di Dumfries e del tentativo, tardivo, del tecnico della Dea di calare in campo l'artiglieria pesante. L'Atalanta torna in Italia e può concentrarsi sullo scudetto, l'Inter insegue la terza Supercoppa consecutiva, nella finale dell'Epifania contro i rivali di una vita, bianconeri o rossoneri poco cambia.