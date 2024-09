Podcast Impallomeni elogia la Roma: "Hummels straordinario, è un leader!"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Roma, arriva Hummels:

"E' un giocatore straordinario, di primissimo piano, ma è un giocatore caratteriale e che caratterizza il reparto. E' uno che da fisionomia alla squadra, ha leadership. Credo che possa rappresentare questo alla Roma. Non credo sia venuto qui per essere un comprimario. Mancherebbe un altro centrale, visto che sono andati via Smalling e Kumbulla, ma bisogna capire come vuole giocare De Rossi dietro".

Vlahovic ancora alla ricerca della continuità:

"Quanto può crescere ancora? La Juve sta pensando di rinnovare, l'ingaggio è mostruoso ma lo stimo molto. Contro la Roma non ha giocato bene, non è stato reattivo in alcune circostanze. Si va avanti, può migliorare, è un punto di riferimento essenziale ma vive questo rapporto con il gol in maniera importante. Se manca questo si incupisce. Non si può discutere la sua centralità ma deve cominciare a fare la differenza".

Come valuta la Roma ora?

"Ora la rosa è importante in tutti i reparti. Hummels e Konè possono caratterizzare il proprio reparto. Quarto posto? Non lo so dire ma i 63 punti cronici delle ultime stagioni devono essere migliorati".