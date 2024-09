Podcast Impallomeni: "Non capisco il senso di mandare via De Rossi per Juric"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Come commenta l'esonero di De Rossi?

"Qualcosa era nell'aria. L'esonero credo sia una cosa brutta e deludente. E' una contraddizione. Se rinnovi un contratto per tre anni e a cifre alte e poi dopo 4 partite, nonostante una partenza non incoraggiante, devi crederci. Discuto le modalità brutali in cui rompi i rapporti. Se ti comporti così, è il tuo biglietto da visita. Mostri un volto ambizioso, investimenti importanti, poi però non c'è organizzazione, manca stabilità. Credo che da oggi a livello ambientale non sarà più la stessa cosa. Ora sarà dura. Da oggi per la proprietà non sarà più la stessa cosa. Ora il vento non soffia più e non so cosa accadrà. Non capisco il senso di mandare via De Rossi e passare a Juric, a cui comunque faccio gli auguri. Ma fossi un calciatore della Roma mi chiederei 'Cosa sta succedendo?'. Con i risultati degli ultimi anni, escluse le due finali europee, quali sono? Gli errori stanno a monte, non nei tecnici".