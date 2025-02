Incredibile Fiorentina, perde anche Gudmundsson: contro l’Inter con 13 giocatori!

Piove sul bagnato in casa Fiorentina che, per il match contro l’Inter, non avrà a disposizione neanche Albert Gudmundsson. L’islandese, infatti, è stato colpito da una tonsillite e non sarà neppure in panchina. Si riduce dunque a 16 il numero dei giocatori a disposizione di Palladino, tre dei quali sono però giovani della Primavera. Ricordiamo che Palladino non può contare sui tanti giocatori acquistati in questa sessione di mercato, come da regolamento.

