Ultim'ora Inter, ancora infortuni: Inzaghi perde un altro titolare per Venezia

Ancora un infortunio in casa Inter, questa mattina impegnata nell'allenamento della rifinitura prima della trasferta di Venezia. Henrikh Mkhitaryan ha lasciato anzitempo il centro sportivo di Appiano Gentile. Il centrocampista armeno, che nella giornata di ieri aveva sofferto un affaticamento, non partirà dunque per la trasferta nel capoluogo veneto.

A riferirlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport che fa sapere che per il momento non sono previsti esami strumentali per l'ex Roma. Nella gara contro il Venezia di domani è pronto Zielinski, difficile una partenza da titolare di Davide Frattesi, complici probabilmente anche diverse voci di mercato.